البرهان يعود إلى بورتسودان بعد زيارة مصر

عاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للجيش ورئيس مجلس السيادة إلى مدينة بورتسودان بعد زيارة ناجحة لجمهورية مصر العربية

أجرى البرهان مباحثات اليوم مع شقيقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين المصرية. حيث تمت مراسم استقبال قائد الجيش السوداني.