سياسية
البرهان يعود إلى بورتسودان بعد زيارة مصر
عاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للجيش ورئيس مجلس السيادة إلى مدينة بورتسودان بعد زيارة ناجحة لجمهورية مصر العربية
أجرى البرهان مباحثات اليوم مع شقيقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين المصرية. حيث تمت مراسم استقبال قائد الجيش السوداني.
تناولت الزيارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين و ترقية التعاون المشترك في مختلف المجالات ، بجانب تطورات الأوضاع فى السودان.
وكان في استقباله بمطار بورتسودان الدولي ، الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم عضو مجلس السيادة والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام للمجلس وعدد من السادة الوزراء.
الإعلامي بتلفزيون السودان/ مصعب محمود + إعلام مجلس السيادة الانتقالي
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