بالفيديو.. شاهد كيف تعاملت الفنانة إيمان الشريف مع رجل مسكين طلب منها أن تساعده بالمال أثناء قيادتها لسيارتها الفارهة





نشر جمهور ومحبي الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف مقطع فيديو وجد حظه من الشهرة والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تعاطفت الفنانة الشهيرة من رجل مسكين مد لها يده من أجل أن تساعده بالمال وذلك أثناء قيادتها لسيارتها في الشارع العام.

وتوقفت إيمان التي كان تقوم ببث مقطع فيديو مباشر للتواصل مع جمهورها وردت على الرجل بشكل طيب قبل أن تطلب من أحد مرافقيها مساعدته من الأموال الموجودة في “درج” سيارتها الفارهة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد حظيت الفنانة الشابة باشادات واسعة من قبل جمهورها ومتابعي المقطع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين