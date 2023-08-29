شاهد بالصورة.. في تصرف غريب وفي لقطة أثارت سخرية المتابعين.. قوات الدعم السريع تصدر خطاب (خروج وعودة) إجباري لسكان جزيرة توتي التي تحاصرها





سخر الآلاف من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان من خطوة أقدمت عليها قوات الدعم السريع التي تحاصر جزيرة توتي وسط الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام ارتكاز الدعم السريع باستخراج خطاب عبارة عن تصريح (خروج وعودة) لسكان الجزيرة الماحصرة من قبل جنود حميدتي منذ اندلاع الحرب.

وخصص أفراد الدعم السريع الخطاب لسكان توتي من الذين يرغبون في الخروج, واشترط أفراد الدعم السريع بكوبري توتي على سكان الجزيرة الحصول على خطاب التصريح إذا رغبوا في الخروج وفقاً لما ذكر معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين