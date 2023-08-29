أحمد موسى: مصر أكثر دولة تعاني مما يجري في السودان





قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عاد منذ قليل إلى السودان مرة أخرى، بعد زيارة أجراها اليوم لمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن «البرهان» يتوجه في الأيام المقبلة، إلى السعودية والإمارات وعدد من دول التعاون الخليجي، ثم يعود إلى مصر مرة أخرى؛ للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن «مصر ترحب دائمًا بكل الجهود المخلصة لحل الأزمة السودانية»، مؤكدًا أن «حل الأزمة الهدف الوحيد الذي تعمل عليه الدولة، والرئيس السيسي، وكل الأجهزة المعنية ممثلة في وزارة الخارجية والمخابرات العامة».

ونوه أن «مصر أكثر دولة تعاني مما يجري في السودان»، لافتًا إلى أنها استقبلت قرابة 250 ألف سوداني، و20 ألفًا من جنسيات أخرى، منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل الماضي.

ولفت إلى أن «مصر أكثر دولة تستقبل أعدادًا قادمة من السودان»، مؤكدًا أنها تقدم التسهيلات اللازمة لكل النازحين من البلد الشقيق، وهو ما دفع «البرهان» لشكر الرئيس السيسي، على كل ما تقدمه مصر.

وأكمل: «عندنا حوالي 4 ملايين مواطن سوداني على أرض مصر العربية، إضافة إلى 250 ألفًا نزحوا منذ الحرب، هم أخوتنا وأشقاؤنا، ونحن شعب واحد في بلدين تجمعهما وحدة نهر النيل وبإذن الله يستمر لآخر الزمن».

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكداً موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين.

من جانبه، أعرب الفريق أول ركن البرهان عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، مشيداً بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصةً من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين بمصر، معرباً في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية.

الشروق نيوز