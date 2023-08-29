السودانيون يشكرون الرئيس السيسي: “مش حاسين بالغربة”





رصدت فضائية “إكسترا نيوز” كلمات شكر من السودانيين لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما تبذله الدولة من مجهودات لدعمهم، مشددين على أن مصر ليست حريصة فقط على المصريين بل السودانيين أيضًا، معربين عن شعورهم بوجودهم فى وطنهم الثانى.

ووجه أحد المواطنين تحية إلى الشعب المصرى، قائلًا: “مش حاسين بأي غربة بيعتبرونا منا وفيهم.. مش حاسين بأى غربة، فمصر والسودان دولة واحدة.. وليا أصدقاء من أسوان إلى السلوم”.

وأضافت مواطنة سودانية أن العلاقات أزلية بين مصر والسودان، فالعلاقات أخوية ولا يوجد فارق بين البلدين، متابعة: “تحية إلى الرئيس السيسى وما قصر معانا.. مصر بلدنا الأول مش التاني”.

وأشارت مواطنة سودانية أخرى إلى أنها مستقرة فى مصر منذ سنوات، ولم تر إلا كل خير في مصر.

ووجه الكاتب الصحفي السماني عوض الله، رئيس تحرير الحاكم نيوز، التحية لمصر حكومة وشعبا على ما تقدمه للسودان وشعب السودان قبل وأثناء وبعد هذه الحرب اللعينة التي شهدها السودان، على حد وصفه.

وقال السماني خلال مداخلة هاتفية بشاشة “القاهرة الإخبارية”، إن الحكومة المصرية تقوم بدور كبير جدا تجاه هذه الأزمة، كما أن الزيارة التي خصصها رئيس مجلس السيادة لمصر كأول زيارة له إلى خارج السودان بعد اندلاع هذه الحرب دليل على أن الجهود التي قامت بها مصر تجاه السودان تسعى إلى مصلحة السودان، والحفاظ على مؤسساته الوطنية دون التدخل في شؤونه الداخلية.

وتابع أن كل هذه جهود كان نتاجها أن يخصص رئيس مجلس السيادة أولى زياراته الخاريجة ليقول لمصر شكرا على ما قدمتموه للشعب السوداني، واستضافتكم للأعداد الكبيرة الفارين من الحرب، ودخلوا مصر آمنين سالمين ودخلوا دون أي قيود.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

صحيفة اليوم السابع