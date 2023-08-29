ملخص عمليات يوم الثلاثاء 29 اغسطس في السودان





*ملخص عمليات اليوم الثلاثاء 29 اغسطس:*

*قوات و مليشيا التمرد تحاول مهاجمة ارتكازات الجيش حول سلاح المدرعات، و الجيش يصد الهجوم و يقوم بعمليات تنظيف و تمشيط باحياء اللاماب و الشجرة و جبرة يكبد فيها بقايا العدو خسائر كبيرة و يستلم عدد من العربات القتالية و الاسلحة و عدد من القتلي*

*الجيش يدمر عدد من ارتكازات القوات المتمردة بالمعمورة و الصحافة، اركويت، بالخرطوم و المنصورة، النخيل و امبدة كرور بامدرمان محدثا خسائر كبيرة فيها*

*مسيرات الجيش تصيب و تدمر عدد من الاهداف و المواقع و الارتكازات الخاصة بقوات العدو المتمرد بشرق النيل،امدرمان، الخرطوم بحري*

*قوات العمل الخاص بشرق النيل تنجح في قتل 12 من عناصر قوات التمرد و تاسر 6 منهم*

*اشتباكات خفيفة للجيش مع عناصر قوات التمرد بالمهندسين*

*الجيش بكادوقلي يصد و يدحر هجوما كبيرا لقوات الحركة الشعبية جناح الحلوو يكبد القوات المهاجمة خسائر كبيرة في الارواح والمعدات*

*حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي برئاسة الهادي ادريس تعلن مساندتها للقوات المسلحة*

*انضمام قوات الجبهة الثالثة تمازج قطاع جلهاك بقيادة الفريق ادم كاربينو للقوات المسلحة*

*البرهان ينهي زيارة قصيرة الي مصر يلتقي فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي*

*البرهان من القاهرة، يشكر مصر و يؤكد التزام الجيش بالتحول الديمقراطي و عدم الرغبة في الحكم و طرح مقترح لتشكيل حكومة انتقالية بموافقة القوي السياسية الي حين قيام الانتخابات مع حظر اي مجموعة مسلحة*

** متداول