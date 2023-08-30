مدير مركز الأهرام للدراسات: مصر لها وضع خاص في أزمة السودان





أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان لمصر في هذا التوقيت ترجع إلى وضع مصر الخاص في الأزمة القائمة في السودان، وطبيعة دور مصر الحيوي الساعي لإيجاد حل سريع للأزمة منذ البداية.

وأضاف مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية”، أن عبد الفتاح البرهان يمارس دوره باعتباره رئيس السلطة القائمة في السودان، ما يضع عليه مسؤولية التواصل مع الأطراف المعنية بالأزمة وفي مقدمتها مصر.

ولفت إلى أن الأزمة في السودان معقدة وتحتاج إلى تواصل كثيف وتبادل رؤى من الجانب السوداني مع كل القوى المعنية، وعلى رأسها مصر، مشيرا إلى أن هناك قيودًا على الجيش السوداني أهمها الحفاظ على المدنيين، ما تسبب في إطالة أمد الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع التي لا تحكمها نظامية الجيوش.

البوابة نيوز