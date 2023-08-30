أبرز واردات مصر من السودان بعد وصول التبادل التجاري بين البلدين لـ1.4 مليار دولار





كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الثلاثاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لتسجل 1.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 18.7%.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية السودانية لتصل إلى 929.2 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 826.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 509.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.1%.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السودان خلال عام 2022

1. حيوانات حية بقيمة 195.1 مليون دولار.

2. قطن بقيمة 139.2 مليون دولار.

3. بذور وأثمار زيتية بقيمة 125.6 مليون دولار.

4. لحوم بقيمة 22.2 مليون دولار.

5. لؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 12.5 مليون دولار

بوابة فيتو