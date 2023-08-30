مصر للطيران تشغل رحلات جوية إلى السودان في الأول من سبتمبر





أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من مدينة القاهرة الى مدينة بورتسودان الواقعة شمال شرق دولة السودان، اعتبارا من أول سبتمبر القادم وبواقع رحلة واحدة يوميا، ويأتي ذلك في ضوء تنشيط الحركة الجوية ودعم الجهود لزيادة شبكة خطوطها الجوية.

وتعتزم الشركة الوطنية مصر للطيران، أيضا إعادة تشغيل خطها المباشر بين القاهرة والعاصمة اليابانية طوكيو، خلال سبتمبر المقبل بواقع رحلة أسبوعيًا.

وتنسق مصر للطيران أيضا، خلال الفترة الحالية من خلال العلاقات الدبلوماسية التي تجمع وزارة الطيران المدني مع السفارة الكورية في مصر، لتشغيل خط طيران مباشر يربط مصر بكوريا الجنوبية لدفع حركة السياحة والاقتصاد وارتفاع معدلات التبادل التجارى بين الدولتين.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران، علقت رحلاتها الجوية إلى العاصمة السودانية الخرطوم في أبريل الماضي، على خلفية الأحداث التي شهدها السودان خلال الأشهر القليلة الماضية، من اندلاع اشتباكات ومواجهات داخل البلاد.

قناة صدى البلد