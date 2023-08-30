الخطوط المصرية وطيران يعلنان عن بداية رحلاتها بين مصر والسودان





أعلن طيران بدر على صفحته الرسمية بتطبيق الفيس بوك عن إستئناف رحلاته الي القاهرة من مطار بورتسودان شرقي السودان.

واستفسرت مجلة طيران بلدنا عن موعد الرحلات وأكد مصدر أنه سيكون قريباً، وكان طيران بدر قبل اندلاع الحرب في السودان يُسيير أسبوعياً أكثر 20 رحلة بين الخرطوم والقاهرة، وعقب الحرب سييّر من بورتسودان رحلة واحدة ثم توقفت الرحلات.

ويعاني السودانيين في السفر الجوي المباشر بين بورتسودان والقاهرة وهو الأمر الذي دفع عدد كبير إلى السفر عبر مطارات عديدة.

وكشفت وكالات سفر وسياحة في السودان عن وضع

مصر للطيران رحلات القاهرة بورتسودان على نظام الحجز.

وأشارت الي تدشين رحلاتها بين القاهرة وبورتسودان في الأول من سبتمبر.

بورتسودان:طيران بلدنا