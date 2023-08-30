جولة جديدة لقوى الحرية والتغيير بالسودان تبدأ بدولة قطر





يبدأ وفد من قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي زيارة إلى دولة قطر الاربعاء في إطار إيجاد حلول لإيقاف الحرب الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل الماضي.

وبدأت وفود من تحالف قوى الحرية والتغيير وقادة سياسيون زيارات خارجية لعدد من الدول بعد نحو شهرين من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محاولة لبدء خطوات عملية تدفع باتجاه وقف القتال.

وقال قيادي بارز في تحالف الحرية والتغيير لسودان تربيون إن اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد الثلاثاء أجاز جدول الزيارات من لجنة الاتصال التي تبدأ غدا إلى دولة قطر لمدة خمسة أيام، يجتمع الوفد خلالها مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري.

وأضاف أن الزيارة الثانية إلى الكويت ستكون خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر القادم لإجراء مشاورات مع رئيسي الوزراء والبرلمان بالكويت.

وأشار القيادي إلى أن وفد قوى الحرية والتغيير سيعقد خلال الزيارتين لقاءات مع عدد من مراكز البحوث والإعلام والجاليات السودانية. وأفاد بأن الوفد يتكون من الواثق البرير وبابكر فيصل وعمر الدقير وكمال إسماعيل وطه عثمان وانتصار العقلي والصادق آدم إسماعيل.

قالت قوى الحرية والتغيير في بيان لاحق إن وفودا لها ستبدأ سلسلة زيارات خارجية تبدأ بقطر يوم الأربعاء.

وحسب بيان للتحالف فإن وفود قوى الحرية والتغيير ستزور قطر وجنوب السودان والكويت خلال الفترة من ثلاثين أغسطس وحتى السادس من سبتمبر لبحث سبل إنهاء الحرب في السودان ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه السودانيين واستعادة المسار المدني الديمقراطي واستعراض رؤية التحالف لتحقيق تلك الأهداف.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن تعقد وفود التحالف سلسلة من اللقاءات مع القيادة في قطر وجنوب السودان والكويت.

وطبقا للبيان فإنه يتوقع أن تشهد الفترة القادمة استكمال الجولات الخارجية لعدد من الدول فور اكتمال الترتيبات الخاصة بها من أجل إنهاء الحرب وإعادة السلام والاستقرار واستعادة مسار التحول الديمقراطي.

سودان تربيون