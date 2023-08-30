الداخلية تعلن عن الولايات المكتمل فيها العمل لاستخراج الجوازات





أعلن وزير الداخلية المكلف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين ان الداخلية استعادت بيانات السجل المدني وانظمة المرور بنسبة 100%.

وقال في مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان اليوم (الأربعاء) أن عدد المركبات المنهوبة من ولاية الخرطوم بلغت 16 ألف سيارة.

وكشف الوزير عن الولايات التي يمكن أن يتم فيها إكمال إجراءات استخراج الجواز السوداني وهي

سنار _الشمالية -نهر النيل_ كسلا __القضارف_ الجزيرة_ النيل الأبيض_ النيل الأزرق_ البحر الأحمر.

كما سيتم قريباً الربط والعمل في ولاية شمال كردفان وشمال دارفور وذلك لأسباب فنيه ويليها العمل لربط بقيه الولايات.

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