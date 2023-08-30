سياسية

الداخلية تعلن عن الولايات المكتمل فيها العمل لاستخراج الجوازات

2023/08/30
ayyamsyria.net 75e39131 c6d5 48f2 ae6a 4946a5fd1c6f
جواز سفر

أعلن وزير الداخلية المكلف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين ان الداخلية استعادت بيانات السجل المدني وانظمة المرور بنسبة 100%.
وقال في مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان اليوم (الأربعاء) أن عدد المركبات المنهوبة من ولاية الخرطوم بلغت 16 ألف سيارة.
وكشف الوزير عن الولايات التي يمكن أن يتم فيها إكمال إجراءات استخراج الجواز السوداني وهي
سنار _الشمالية -نهر النيل_ كسلا __القضارف_ الجزيرة_ النيل الأبيض_ النيل الأزرق_ البحر الأحمر.
كما سيتم قريباً الربط والعمل في ولاية شمال كردفان وشمال دارفور وذلك لأسباب فنيه ويليها العمل لربط بقيه الولايات.

اليوم التالي

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/08/30