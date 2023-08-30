شاهد بالفيديو.. في أحدث ظهور لها وعلى أنغام (الشيخ سيرو) الفنانة هدى عربي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بأزياء مثيرة للجدل خلال “بروفة” لإحدى حفلاتها بالإمارات





عادت الفنانة الشهيرة ونجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان هدى عربي لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد فترة من الغياب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب خلال بروفة غنائية لإحدى حفلاتها بأحد مسارح دولة الإمارات التي تقيم فيها وفقاً لما أكد ناشرو المقطع على مواقع التواصل.

ولفتت الفنانة هدى عربي أنظار المتابعين والمعلقين بأزيائها التي وصفها المتابعون بالمثيرة للجدل وذلك خلال البروفة التي تغنت فيها بأغنية (الشيخ سيرو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين