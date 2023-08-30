سياسية
رسوم الجواز الجديد 150 ألف جنيه للكبار و75 ألف للصغار و 250 دولار بالخارج
أعلن وزير الداخلية المكلف في السودان الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين والمدير العام لقوات الشرطة عن بدء العمل في استخراج وتجديد الجوازات ابتداء من يوم الأحد القادم، عبر التقديم من عدة ولايات دون شرط الحضور إلى بورتسودان.
وأهم ما ورد في المؤتمر الصحفي بخصوص استخراج الجوازات:
رسوم استخراج الجواز للكبار 150 ألف جنيه، و75 ألف جنيه للصغار.
خارج السودان:
للكبار 250 دولار وللصغار 125 دولار.
الولايات التي يمكن إكمال إجراءات استخراج الجواز فيها هي:
البحر الأحمر: بورتسودان.
البحر الأحمر: بورتسودان.
كسلا.
القضارف
الجزيرة: ود مدني.
سنار: سنجة.
النيل الأزرق: الدمازين.
النيل الأبيض: كوستي.
نهر النيل: شندي، عطبرة.
الشمالية: دنقلا، حلفا.
قريباً جداً سيكون في شمال كردفان وشمال دارفور بعد إكمال الربط الشبكي.
رصد وتحرير – “النيلين”
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