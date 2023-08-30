وزير الداخلية السوداني المكلف: تم نهب 16 ألف سيارة، واستعدنا كل بيانات المرور والجوازات والسجل المدني

أكد الفريق شرطة(حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف انطلاقة العمل في استخراج الجواز الالكتروني للمواطنين بعد أن تمت استعادة بيانات السجل المدني وانظمة المرور كاملة.

وأشار وزير الداخلية المكلف خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي ان ولايات سنار ، الشمالية ، نهرالنيل ، النيل الابيض ، كسلا ، القضارف ، البحرالاحمر ، النيل الأزرق و الجزيرة هي الولايات التي سيتم بها استئناف العمل باجراءات استخراج الجواز فيما تبقي بعض الاجراءات الفنية لانطلاقة العمل بولايتي شمال دارفور وشمال كردفان ، كاشفا عن تنسيق كامل مع الاجهزة النظامية الاخرى واجهزة القضاء والنيابة والاجهزة التنفيذية للتحقيق فيما تعرض له المواطنين من نهب وتخريب لارواحهم و لممتلكاتهم اضافة لنهب وتخريب مؤسسات الدولة الأخرى ، مبينا ان عدد (16) الف مركبة تم نهبها من ولاية الخرطوم تم التعامل معها عبر انظمة المرور والتنسيق مع الانتربول لضبطها وارجاعها.

وأوضح وزير الداخلية المكلف ان مقار الشرطة تم تخريبها بواسطة قوات التمرد الا ان رئاسة قوات الشرطة باشرت مهامها عبر رئاسة بديلة وقامت بدحر التمرد مع القوات المسلحة اضافة الى اعمال الدفاع المدني في توزيع المساعدات ودفن الجثث بجانب وضع الخطط التأمينية للولايات بالتنسيق مع لجان الامن ودعمها بقوات اضافية وانشاء غرف للطؤارئ بغرض تقديم الخدمات الانسانية للاجئين والنازحين بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين مضيفاً ان قوات الشرطة استطاعت القبض على عدد كبير من المتهمين الذين نهبو اموال المواطنين ومجوهراتهم بعدد من ولايات البلاد وقال وزير الداخلية المكلف ان استعادة انظمة بيانات السجل المدني والمرور والجوازات يعتبر ملحمة بطولية حافظت على الهوية السودانية ويمكن لاي مواطن الان استخراج اوراقه الثبوتية ، مشيراً إلى خطة متكاملة وضعتها رئاسة قوات الشرطة لاعادة الانتشار بسطاً للامن وتحقيق الطمأنينة العامة.