شاهد بالفيديو المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية السوداني وبدء استخراج الجوازات الجديدة





من مدينة بورتسودان أعلن وزير الداخلية المكلف في السودان الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين والمدير العام لقوات الشرطة عن بدء العمل في استخراج وتجديد الجوازات ابتداء من يوم الأحد القادم، عبر التقديم من عدة ولايات دون شرط الحضور إلى بورتسودان.

وأهم ما ورد في المؤتمر الصحفي بخصوص استخراج الجوازات: رسوم استخراج الجواز للكبار 150 ألف جنيه، و75 ألف جنيه للصغار.

خارج السودان: للكبار 250 دولار وللصغار 125 دولار.

الولايات التي يمكن إكمال إجراءات استخراج الجواز فيها هي: البحر الأحمر، كسلا، القضارف، الجزيرة، سنار، النيل الأزرق، النيل الأبيض، نهر النيل والشمالية.

شاهد المؤتمر الصحفي “وزير الداخلية”:

رصد وتحرير – “النيلين”