سياسية

نسرين النمر: القوات المسلحة والاحتياطي المركزي تصد هجوماً للدعم السريع علي مدينة الأبيض – صور

2023/08/30
نسرين النمر

قالت الإعلامية “نسرين النمر” بأن القوات المسلحة وقوات العمليات والعمل الخاص ووقات الاحتياطي المركزي صدت هجوماً للدعم السريع علي مدينة الأبيض يوم الأربعاء.
وقالت “نسرين” على صفحتها الرسمية بحسب مصادرها بأن الهجوم تم من ثلاثة محاور وهي محطة 13 والمحور الغربي، ومن المحور الشرقي باتجاه سوق ابو العز عبر تدوين عشوائي من محطة سبعه وسوق ربكونا مما خلق خسائر وسط المواطنين. وتم  المليشيا المتمردة وأسر 14 في الهجوم .
شاهد صور انتشار الجيش السوداني:
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