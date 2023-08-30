شاهد بالصور .. لقاء مثير بين البرهان واللواء عبدالرحمن الصادق المهدي وأحضان دافئة تشعل شبكات التواصل





في مقر إقامته بمدينة بورتسودان، التقى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان باللواء عبدالرحمن الصادق المهدي المقاتل والمرابط في سلاح المدرعات بالخرطوم.

وشهدت أجواء اللقاء أحضان دافئة وابتسامات بين الرجلين تسببت في إشعال شبكات التواصل الاجتماعي في السودان.

وظهرت قبل عدة أيام صور للواء عبدالرحمن الصادق المهدي – ابن زعيم الأنصار الراحل الصادق المهدي – وهو في داخل سلاح المدرعات بالشجرة، حيث أعلن مشاركته في قتال الدعم السريع منذ بداية الحرب التي يخوضها الجيش السودان لإنهاء التمرد.

شاهد صور والبرهان وعبدالرحمن الصادق المهدي:

رصد وتحرير – “النيلين”