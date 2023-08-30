والي القضارف يستقبل حاكم إقليم دارفور – صورة





استقبل والي القضارف المكلف محمد عبدالرحمن محجوب عند مدخل حاضرة الولاية صباح اليوم حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي.

وعقب مراسم الاستقبال اجرى الجانبان مباحثات مشتركة تناولت تداعيات حرب الخرطوم والتدخلات التى تمت لاحتواء اثارها السالبة في النواحي الانسانية والاجتماعية بجانب مطلوبات معالجة الاوضاع الراهنة.

كما بحثا اوجه التنسيق والتعاون المشترك بين القضارف وولايات دارفور وتبادل الخبرات والتجارب خاصة في القطاع الزراعي.

من جهته اكد حاكم اقليم دارفور على قدرة ولاية القضارف على تأمين القوت والغذاء للولايات في ظل الاوضاع الراهنة بالبلاد، كاشفا عن تسجيل زيارة عمل للقضارف فى الايام المقبلة لتعزيز التعاون المشترك بينها وولايات دارفور.

فيما اكد والي القضارف المكلف اهمية التضامن والتكاتف وترابط الوطن الواحد من اجل سودان قوى ومستقبل واعد.

الجدير بالذكر ان وفد حاكم اقليم دارفور قد ضم عددا من المسؤولين بحكومة الاقليم.

“سونا”