شاهد بالفيديو.. احتفالات مدينة الأبيض بانتصار الهجانة على قوات الدعم السريع المتمردة





نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية مشاهد توضح احتفالات مدينة الابيض بانتصارات الفرقة الخامسة مشاة – الهجانة بعد أن دحرت المليشيا المتمردة.

وقالت الصفحة في المنشور المصاحب للفيديو بأن القوات المسلحة طاردت فلولهم غرب مدينة الأبيض وكبدتهم خسائر فادحة في المعدات والأفراد واستلمت منهم عدداً من المركبات القتالية والأسلحة.

شاهد الفيديو وتلاحم الجيش والشعب:

رصد وتحرير – “النيلين”