مدير شرطة نهر النيل يقف على اكتمال استعدادات إدارتي السجل المدني والجوازات لانطلاق العمل





وقف اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهر النيل على استعدادات إدارتي السجل المدني والجوازات بالولاية لعودة العمل تزامناً مع تشغيل مصنع الجواز الالكتروني بمدينة بورتسودان.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها صباح اليوم لمباني الجوازات والسجل المدني بعطبرة.

وفي إدارة الجوازات استمع لتنوير من العقيد شرطة / محمد تاج السر حول الترتيبات الفنية والإدارية التي أنجزتها إدارته استعداداً لتدشين العمل في محليتي عطبرة وشندي.

كما طاف على أقسام صالة الجوازات، موجهاً بتقديم خدمة راقية ومريحة للمواطنين وتوفير الإجلاس والتكييف والمياه بالإضافة لسرعة الإجراء ووضوح الخطوات.

عقب ذلك توجه مدير شرطة ولاية نهر النيل لإدارة السجل المدني واستمع إلى شرح مفصل من العميد شرطة/عماد عبداللطيف الذي أشار في حديثه إلى تمكن إدارة السجل المدني من إنقاذ السيرڤر الرئيسي الذي يحتوي على كافة بيانات المواطنين؛ الأمر الذي سيجعل عودة كافة معاملات السجل المدني إلى سابق عهدها أمراً ممكناً.

من جانبه جدد مدير شرطة الولاية توجيهاته بالاهتمام ببيئة العمل وجودة الخدمة المقدمة للجمهور و أكد استمرار شرطة الولاية في دعم كافة الجهود التي تهدف إلى الارتقاء بأداء السجل المدني والجوازات وتذليل العقبات.

المكتب الصحفي للشرطة – السودان