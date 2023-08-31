موجز العمليات العسكرية وموقف يوم 30 أغسطس

اشتبكت اليوم قوات الفرقة الخامسة مشاة بالأبيض مع المليشيا المتمردة التي حاولت التسلل إلى غرب المدينة، أجبرتهم قواتنا على الفرار بعد أن دمرت للعدو أربعة عربات قتالية واستلمت عدد اخر وأوقعت بين صفوفهم قتلى وجرحى، وقد قام العدو بقصف مكثف على أحياء المدينة مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين.