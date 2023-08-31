سياسية
موجز العمليات العسكرية وموقف يوم 30 أغسطس
نشر مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية موجز وملخص للعمليات العسكرية ليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، وجاء فيه:
دحرت بفضل الله قواتنا في منطقة الأزرق هجوم غادر من قبل قوات الحركة الشعبية وكبدتهم خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.
اشتبكت اليوم قوات الفرقة الخامسة مشاة بالأبيض مع المليشيا المتمردة التي حاولت التسلل إلى غرب المدينة، أجبرتهم قواتنا على الفرار بعد أن دمرت للعدو أربعة عربات قتالية واستلمت عدد اخر وأوقعت بين صفوفهم قتلى وجرحى، وقد قام العدو بقصف مكثف على أحياء المدينة مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين.
مواصلة لانتهاكاتهم المستمرة ضد المواطنين ، قامت المليشيا المتمردة اليوم بإرهاب سكان أم بدة الحارة الخامسة ونهبوا ممتلكاتهم، كما أطلقوا وابلا من الرصاص علي مواطني منطقة السليمانية بمحلية جبل أولياء وذلك لإجبارهم علي مغادرة منازلهم توطئة للإستيلاء عليها.
قواتنا بجميع المناطق مستمرة في رصد والتعامل مع العدو وفي كامل جاهزيتها للإستمرار في أداء واجبها الوطني المقدس في حسم التمرد حتي تحقيق النصر بإذن الله.
تقبل الله شهدائنا الكرام
دعواتنا بعاجل الشفاء للجرحى
نصر من الله وفتح قريب
مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة
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