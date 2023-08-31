سياسية

العدل والمساواة السودانية تعلن عن لقاء تشاوري في بورتسودان

2023/08/31
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حركة العدل والمساواة

تعقد حركة العدل والمساواة السودانية لقاءاً تشاورياً موسعاً لقيادات الحركة .. وذلك يوم الخميس 31 أغسطس و الجمعة الأول من سبتمبر 2023، في مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الاحمر.
وقد نشرت الصفحة الإعلامية للحركة إعلان الانعقاد، وسط خلافات بين قيادات الحركة، وذهاب مجموعة منشقة إلى أديس أبابا بإثيوبيا وعقدها لمؤتمر عام، وصفته رئاسة الحركة بأنه غير شرعي.
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رصد وتحرير – “النيلين”

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