النائبة غادة عجمي تحتفل بزفاف نجلها بحضور وزيري الهجرة والتعليم





احتفلت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وزوجها اللواء أحمد الحسيني مساعد وزير الداخلية السابق، بزفاف نجلهم المهندس مهند الحسيني، علي الآنسة ديلارا، كريمة اللواء هشام الخطيب وكيل أول جهاز المخابرات العامة والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس ، واحي الحفل الفنان حكيم.

وذلك في حضور عدد من الوزراء الوزيرة سها جندي وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والدكتور رضا حجازي وزير التعليم ، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب مصطفي بكري ، والنائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب مجدي عاشور، والنائب عمرو هندى، والنائبة ميرال الهريدي والنائبة ولاء التمامى، والنائبة آيات حداد، النائبة ولاء عبد الفتاح، والنائبة جيهان البيومي، النائبة امال عبد الحميد ، النائبة ايفلين متي، النائبة عايدة السواركي والنائب خالد عبد العزيز،النائبة شيماء حلاوة.

ومن الإمارات سعادة السفير صالح السعدي نائب سفيرة الإمارات بالقاهرة ، إيمان الحوسني نائب السفير، وسمو الشيخ عيسي بن عبدالله المعلا.

ومعالي السفير جمال متولي مساعد وزير الخارجيه، وحرمه الدكتورة منال متولي ،والسفيره هند السعيد حرم السفيرصلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجيه للشئون البرلمانيه، و السفيره مها خليفه حرم السفير عمرو عباس عبدالهادي مساعد وزيره، الهجره و المصرين بالخارج

ولفيف من الاعلامين والصحفين الإعلامية سهير جودة ، وإيمان ابو طالب ، وعدد كبير من رجال الدوله وباقه من نجوم المجتمع .

“بلدنا اليوم”