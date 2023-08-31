طلب من الخطوط الجوية السودانية إلى سلطات الطيران المصرية





كشفت مصادر عن تقدم شركة الخطوط الجوية السودانية بطلب إلى سلطات الطيران المدني المصرية لتسييّر رحلات بين بورتسودان والقاهرة.

وتوقعت المصادر أن تستفيد سودانير من تعاملها مع شركة النيل المصرية للطيران، ولفتت إلى أن النيل يمكنها بنداء سودانير تسييّر رحلات من مطار بورتسودان إلى عدد من الوجهات الدولية، ونوهت إلى استفادة سودانير من تأجير طائراتها للشركة المصرية خاصة على صعيد الصيانة والتشغيل الداخلي بالإضافة إلى الرحلات الخارجية المتوقعة في بداية سبتمبر،

وأكدت إمكانية حال إتفاق الشركتين أن تعمل النيل بنداء سودانير، وقال إن حدوث هذا وفقاً لاتفاق يعود بالفائدة على سودانير ويمنح النيل فرصة تسييّر رحلات من مطار بورتسودان إلى عدد من وجهات ها الخارجية منها تركيا، الشارقة، دبي، القصيم، الرياض وغيرها، وقال إن هذا يمكن أن يعود بدخل جيد لسودانير.

بورتسودان:طيران بلدنا