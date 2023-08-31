حظر صفحة مستشار حميدتي “يوسف عزت” على فيسبوك





أغلقت إدارة منصة فيسبوك التابعة لشركة “ميتا”، الصفحة الرسمية لمستشار قائد قوات الدعم السريع المتمردة يوسف عزت الماهري.

وجاء على موقع الصفحة المغلقة على المنصة أن “هذا المحتوى غير متوفر حاليًا”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يذكر أن “ميتا” سبق أن أغلقت صفحة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى جانب صفحة قوات الدعم السريع، ومستشارها عمران عبدالله ، بجانب عدد من الصفحات الرسمية للميليشيا.

وتنص سياسة “ميتا” الخاصة بالمنظمات والأفراد الخطرين على أنه “في محاولة لمنع وتعطيل الضرر في العالم الحقيقي، لا نسمح للمنظمات أو الأفراد الذين يعلنون عن مهمة عنيفة أو يشاركون في أعمال عنف بالتواجد على فيسبوك.

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