شاهد بالفيديو كسباوي يبوس يده وش وظهر ويقول: إنت إذا اتولدت لقيت نفسك جنجويدي وحشرة أرضى بنصيبك





ياربي الناس الزعلانة دي مالها؟ أثار الناشط “فاروق كسباوي” الجدل من جديد بعد أن نشر فيديو يقول فيه عبارات مستفزة.

وقال كسباوي: بصراحة الواحد صحى لقى نفسو في نيوزلندا مرتاح متنعم والحمدلله، لقيت رئيسنا الغالي المفدى يسر الله له دربه، الفريق عبدالفتاح البرهان مرتاح متنعم ما عندو شيء.

لقيت جنودنا الاشاوس ببلو بارتياح بنعيم ما فارق معاهم شيء، ياربي الناس الزعلانة دي مالها؟ يعني كل واحد يرضى بنصيبه.

وأكمل فاروق كسباوي بحسب رصد محررة “النيلين” على تطبيق التواصل “أكس” قائلاً: إنت إذا اتولدت لقيت نفسك جنجويدي وحشرة، لقيت نفسك ضايع في الحدود بين تشاد والسودان، أرضى بنصيبك، أنا برضو رضيت بنصيبي، الحمدلله. وقام كسباوي يتقبيل يده “وش وضهر”.

شاهد الفيديو “كسباوي”:

رصد وتحرير – “النيلين”