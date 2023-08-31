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شاهد بالفيديو.. الجيش الليبي يقول إنها كارثة ويبدأ ترحيلهم إلى النيجر وتشاد بعد احتلال بيوت المواطنين في جنوب ليبيا

2023/08/31
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ليبيا

فيديو مثير.. بعد أن قامت مجموعات من الجنجويد باحتلال بيوت المواطنين في جنوب ليبيا، ظهر جنود الجيش الليبي وهم يقومون بإخراجهم ووضعهم في معسكرات إلى أن يضم ترحيلهم إلى دولهم في تشاد والنيجر.
وظهر في الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي أحد العساكر الليبيين وهو يتحدث ويقول:  هذه كارثة، لكن الآن سيتم التنظيف والتطهير، هؤلاء استولوا على أكثر من 2000 وحدة سكنية ومنعوا الليبيين من الدخول، لكن سيتم ترحيلكم إلى دولكم في النيجر وتشاد. حسب تعليمات القائد العام.
شاهد الفيديو المثير على منصة “أكس” – تويتر سابقاً -.

رصد وتحرير – النيلين

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