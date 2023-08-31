شاهد بالفيديو أحمد الشاكر يستضيف أحد الأبطال: “الجغم في المدرعات زي الجغم، والشغل الجاي شغل عفن عديل!!





نشر أسد المظلات السوداني “أحمد الشاكر” مقطع قصير مع أحد فدائي القوات المسلحة السودانية ويدعى محمد الخاتم.

وسأل أحمد الشاكر بطل الجيش السوداني عن الوضع في سلاح المدرعات بالشجرة الخرطوم كيف؟ ليجيب الفدائي: الجغم في المدرعات زي الجغم مافي أي كلام.

وعندما تم سؤال الفدائي عن إمكانية دخول متمردي الدعم السريع على قاعدة وادي سيدنا قال بأن سيدنا ذاتو لو قال خاشي إلا نديهو تصريح، وأضاف بأن النصر قريب والشغل الجاي “عفن عديل”.، وذلك بحسب رصد محرر النيلين هلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وختم البطل أحمد الشاكر بأن النصر قد تأخر نعم، لكنه آت في كل حال، ونصر من الله وفتح قريب.

شاهد الفيديو:

رصد وتحرير – “النيلين”