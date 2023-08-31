وزارة الداخلية تنفي تصريحاً بخصوص استخراج الرقم الوطني لمليون أجنبي

تؤكد وزارة الداخلية أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة ولم يصدر عبر الناطق الرسمي لقوات الشرطة ولم يرد ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي للشرطة المنعقد بولاية البحر الأحمر بتاريخ 30 أغسطس2023م.

تؤكد وزارة الداخلية أن أنظمة بيانات السجل المدني والهوية السودانية مؤمَّنة تماماً وعصيَّة على الاختراق وأن الهوية السودانية مؤمَّنة تماماً.

ستتخذ وزارة الداخلية الإجراءات القانونية تجاه ما ورد في التصريح. وتشير رئاسة قوات الشرطة إلى أن جميع أخبارها متاحة عبر الناطق الرسمي لقوات الشرطة والمكتب الصحفي.