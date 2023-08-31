سياسية

البرهان يزور قوات الشرطة بالبحر الاحمر

2023/08/31
البرهان
البرهان

زار الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة اليوم، قوات الشرطة بولاية البحر الأحمر .
وخاطب رئيس مجلس السيادة، قوات الشرطة مستعرضا دور قوات الشرطة في الحفاظ على امن المواطن والحفاظ على ممتلكاته ودعم استقرار البلاد.
وقال البرهان في خطابه للشرطة ان التمرد استهدف الشعب السوداني في امنه واستقراره، وحث البرهان قوات الشرطة على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الاهداف المرجوة والحفاظ على الامن بالبلاد.
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سونا

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