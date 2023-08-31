شاهد بالفيديو.. خطاب البرهان لشرطة السودان في بورتسودان





التقى رئيس مجلس السيادة القائد الأعلي لقوات الشرطة الفريق اول ركن عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان بقيادة الشرطة بحضور المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف واعضاء هيئتي الادارة والقيادة في مدينة بورتسودان.

وقال البرهان في خطابه للشرطة ان التمرد استهدف الشعب السوداني في أمنه واستقراره، وحث البرهان قوات الشرطة على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الاهداف المرجوة والحفاظ على الامن بالبلاد.

شاهد خطاب البرهان للشرطة:

وكالة السودان للأنباء – سونا