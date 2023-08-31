حملة للنظافة وفتح المسارات وإزالة التعديات على الطرق بسوق مدني





نفذت وزارة البنى التحتية والنقل بولاية الجزيرة بالتعاون مع محلية مدني الكبرى صباح اليوم بسوق مدني العمومي حملة نظافة وإصحاح بيئة ونقل الإنقاض وفتح المسارات وإزالة التعديات علي الطرق ..

وأكد المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتيةوالنقل المكلف في تصريح لسونا على ضرورة تكامل الأدوار وإحكام التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذ الخطط والبرامج بالصورة المطلوبة معلناً عن تسخير إمكانيات وزارته لخدمة المواطن مشيراً إلى أن الأحداث في الخرطوم سببت ضغط كبير علي الخدمات والطرق بالولابة مما يتطلب مضاعفة الجهود لإمتصاص آثار التدفق السكاني الكبير على الولاية مستعرضاً جهود وزارته لضمان إستقرار خدمات المياه بتركيب محطات الطاقة الشمسية لمصادر المياه ومعالجات وصيانة الطرق وتغيير مسارات الطرق لفك الإختناقات المرورية بمدينة مدني .

من جانبه أعلن الأستاذ عصام محمد محمد صالح المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى إستمرار حملات النظافة وإصحاح البئية في المحلية ..

وكالة سونا