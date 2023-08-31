شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو تهاجم “ناس مدني” وتطالب أهالي الخرطوم برفع أسعار الإيجارت إلى أكثر من ثلاثة مليار للقادمين من (ولاية مدني) وساخرون: (جهل مركب.. مدني مدينة وليست ولاية)





أبدت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو غضبها الكبير من أصحاب الشقق السكنية بمدينة ود مدني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد هاجمت أفرو أصحاب الشقق بسبب رفعهم لأسعار الإيجارات لمبالغ فلكية مقارنة بأسعارها ما قبل الحرب.

وقالت الراقصة المثيرة للجدل أن والدتها وأسرتها ذهبوا لمدنية ود مدني وتفاجأوا بأسعار خرافية ومطالبات بمقدم إيجارات بعد أن وصل سعر الشقة إلى أكثر من مليار جنيه للشهر الواحد.

وطالبت المودل المقيمة بالمملكة العربية السعودية أصحاب الشقق في الخرطوم بعد نهاية الحرب برفع أسعار الإيجارات إلى أكثر من ثلاثة مليار للقادمين من (ولاية مدني) على حد تعبيرها.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً سكان ولاية الجزيرة سخروا من آية أفرو, وكتب أحدهم بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين (جهل مركب.. أول حاجة لازم تعرفيها لو ما قريتي مدني مدينة وليست ولاية)

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين