شاهد بالفيديو.. اجتماع حركة العدل والمساواة في بورتسودان وكلمة دكتور جبريل إبراهيم

بدأت بمدينة بورتسودان – حاضرة ولاية البحر الأحمر – أعمال الاجتماع التشاوري الموسع لقيادات حركة العدل والمساواة السودانية، والذي يستمر لمدة يومين حيث يختتم يوم الجمعة الأول من سبتمبر.

وقد خاطب الدكتور جبريل ابراهيم محمد رئيس حركة العدل و المساواة السودانية الاجتماع وسط حضور أكثر من 60 من قيادات الحركة من داخل وخارج السودان.

شاهد بالفيديو ملخص اليوم الأول وكلمة دكتور جبريل – الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية: