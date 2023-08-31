تدشين مستشفى سابا لعلاج النازحين مجاناً بمدني





دشن الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي ممثل والي الجزيرة المدير العام لوزارة الصحة صباح اليوم بمدني ، مستشفى سابا للنازحين والتي جاءت بمبادرة من الأطباء السودانيين بأمريكا (سابا) .

من جانبه أعلن الدكتور فيصل عبد الجليل نقد مدير منظمة سابا أن المنظمة تمثل الأطباء السودانيين بأمريكا وهي منظمة طوعية تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين من الحرب بولاية الجزيرة .

وقال إن مستشفى سابا مخصص للنازحين بالولاية حيث يقدم الخدمات الصحية والعلاجية مجاناً وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وجامعة الجزيرة وأضاف أن الطاقة التشغيلية للمستشفى 60 سريراً في المرحلة الأولى ويضم المستشفي 104 من الكوادر الصحية من الوافدين من ولاية الخرطوم.

ولفت لجهود المنظمة خلال الفترة السابقة في تخصيص عيادة متحركة قدمت الخدمات الصحية في 80 مركزاً للإيواء بمدني إلى جانب دعم المراكز المتخصصة بالولاية بمبلغ 170 ألف دولار وإعادة تأهيل مجمع العمليات بمستشفى مدني التعليمي بكلفة 98 ألف دولار .