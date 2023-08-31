غرب كردفان تتسلم دعماً صحياً من منظمة الصحة العالمية

تسلم الصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع غرب كردفان برئاسة الصندوق بالفولة المنحة المقدمة من منظمة الصحة العالمية (مكتب غرب كردفان) بحضور مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية دكتور عاطف إبراهيم أبوعنجة ومدير فرع الصندوق بالولاية دكتور عبدالمنعم مهدي ومفوض العون الإنساني بالولاية الاستاذ محمديوسف عيسى واللجنة المجتمعية العليا للإسناد الصحي وعدد من إدارات وزارة الصحة .

وقد تمثل الدعم في عدد (104) طرد مشكل من المعدات والمستهلكات الطبية والمحقونات والعقاقير الطبية بالإضافة إلى (100) غسلة كلى كدفعة طارئة من الإمدادات الطبية لحين وصول متبقي الغسلات وفي انتظار ترحيل (70) طنا من أدوية الطوارئ والمنح المتواجدة بمستودعات كوستي بولاية النيل الابيض بالتنسيق مع وزارة المالية بالولاية.