طب وصحة
غرب كردفان تتسلم دعماً صحياً من منظمة الصحة العالمية
تسلم الصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع غرب كردفان برئاسة الصندوق بالفولة المنحة المقدمة من منظمة الصحة العالمية (مكتب غرب كردفان) بحضور مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية دكتور عاطف إبراهيم أبوعنجة ومدير فرع الصندوق بالولاية دكتور عبدالمنعم مهدي ومفوض العون الإنساني بالولاية الاستاذ محمديوسف عيسى واللجنة المجتمعية العليا للإسناد الصحي وعدد من إدارات وزارة الصحة .
وقد تمثل الدعم في عدد (104) طرد مشكل من المعدات والمستهلكات الطبية والمحقونات والعقاقير الطبية بالإضافة إلى (100) غسلة كلى كدفعة طارئة من الإمدادات الطبية لحين وصول متبقي الغسلات وفي انتظار ترحيل (70) طنا من أدوية الطوارئ والمنح المتواجدة بمستودعات كوستي بولاية النيل الابيض بالتنسيق مع وزارة المالية بالولاية.
وأشاد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بدعم الصحة العالمية مشيداً بالمنظمات الداعمة وفي مقدمتها الصحة العالمية مؤكداً أهمية الدعم الكبيرة لمواطني الولاية.
كما أثنى على ادوار حكومة الولاية واللجنة العليا للعون الإنساني ودعمها للقطاع الصحي.
من جهته أعرب مدير الإمدادات الطبية بالولاية عن تقديره للدعم الذي تم استلامه متعهداً بتوزيعه وفق حوجة المحليات.
سونا
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد