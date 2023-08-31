شاهد بالفيديو.. سيدة الأعمال السودانية الشهيرة المقيمة في القاهرة “هبة كايرو”: لقبوني بعمدة السودانيين في مصر وتزوجت من مصري وقدمت المساعدة لبلدي خلال الحرب





أجرت قناة العربية مصر مقابلة قصيرة مع سيدة الأعمال السودانية الشهيرة هبة كايرو والمقيمة في مصر منذ العام 1997.

وبحسب المقابلة التي تابعها محرر موقع النيلين فقد أكدت هبة أنها جاءت لمصر في العام 1997 وأقامت بها رفقة والدها والدتها اللذان توفيا في مصر.

وذكرت أنها استقرت برفقة باقي أسرتها وتزوجت من رجل مصري وأنجبت منه أربعة أبناء, وتحدثت هبة عن عملها وقالت أنها أول سودانية تتخصص في عمل الوجبات السودانية في مصر.

كما أكدت على حبها وتعاونها لأبناء بلدها وذكرت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين أنها قدمت مساعدات لبلدها بسبب الحرب وإعانتها لعدد من السودانيين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين