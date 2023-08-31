خبير مصرفي يكشف أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء





كشف محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، بعد انضمام مصر للبريكس.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن هناك مجموعة عوامل ساعدت على ذلك، أهمها انخفاض عناصرالطلب الفعلي على السوق، إذ قل الطلب للسلع غير استراتيجية.

وأضاف: “الموسم السياحي والتدفقات الدولارية الكبيرة، والذي تزامن مع عودة المصريين من الخارج، وانحسار الطلب على الذهب”.

وتابع الخبير المصرفي: “هناك عوامل مرتبطة بالسياسات النقدية تسببت في تراجع الدولار منها ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه المصري”، مؤكدا أنه متوقع مع بداية العام الجديد انخفاض معدلات التضخم.

صحيفة الدستور