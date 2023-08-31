المرور تكشف: هل لمس أو مشاهدة الجوال المثبت على قاعدة أثناء القيادة “مخالفة”؟





أكد الرائد حمد علي المهندي- رئيس قسم الرادار والموازين في الإدارة العامة للمرور بدولة قطر، أن مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة، لا تقتصر فقط على من يحمل الجوال في يده، ولكن تشمل أيضاً الانشغال أثناء السياقة بمشاهدة أي مادة مرئية في تلفزيون المركبة، وذلك وفقاً لنص المادة 55 من قانون المرور، الذي يشدد على عدم استعمال الهاتف النقال أو غيره من الأجهزة على أي نحو أثناء السياقة، مستخدما يده في حمله أو استعماله.

وأضاف الرائد المهندي أن البعض يعتقد أنه إذا استخدم الجوال المثبت على قاعدة داخل قمرة السيارة لا تُعتبر مخالفة، ولكنها مخالفة وفقاً للقانون، بمجرد لمس أي شاشة تعرض مواد مرئية والانشغال عن الطريق.

وقال رئيس قسم الرادار والموازين في لقاء على قناة الريان الفضائية، إن الرصد الآلي لمخالفات استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة وحزام الأمان، سيُقلل بشكل كبير حوادث السيارات البسيطة والبليغة، كما سيُقلل تعطيل حركة السير بنسب قد تتجاوز 90%، لأن العديد من قائدي المركبات ينشغلون عن الطريق بالهاتف وهم يسيرون ببطء في المسارات السريعة. وتداول مواطنون ومقيمون على موقع (X) صوراً لرسائل (مطراش 2) والتي تفيد برصد مخالفة عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة وذلك مع بدء التطبيق التجريبي للمخالفة عبر نظام الرادار الموحد يوم الأحد 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر المقبل.

«لقد تم رصد مخالفة (عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة) بتاريخ 2023-08-27، رقم المركبة…….) لم يحتسب مبلغ المخالفة ضدك علما بأنه سيتم البدء بتطبيق هذه المخالفات اعتبارا من 2023/09/03.. التزامكم بقواعد المرور يسهم في تعزيز السلامه المرورية».

ويتسبب استخدام الهاتف أثناء القيادة في أكثر الحوادث المرورية بدولة قطر، حسب الإحصائيات المرورية، ووفقاً لتصريحات المسؤولين عن المرور فإن حزام الأمان يعد خط الدفاع الأول عن السائق في حال الحادث المروري – لا قدر الله-.

وبدأت الأحد 27 أغسطس الجاري، المرحلة الأولى من التفعيل المسبق نظام الرادارات الموحد وذلك لرصد مخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، على أن تقتصر هذه المرحلة على رصد المخالفات وإرسال رسائل نصية للمخالفين دون تحصيل غرامات.

فيما تبدأ المرحلة الثانية لرصد المخالفتين وتحصيل الغرامات اعتباراً من الأحد 3 سبتمبر المقبل.

وكان العميد عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، مدير عام المرور بالوكالة، قد صرح بأن الإدارة العامة للمرور ستبدأ التفعيل المُسبق للمخالفات المذكورة في يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري، عن طريق الرادار الآلي وكاميرات (طلع) وذلك قبل أسبوع من موعد التفعيل الرسمي بهدف توعية مستخدمي الطريق بهذه المخالفات حيث سيتم إرسال رسائل نصية للتنبيه (للمخالفين) بعدم تحصيل غرامة مالية خلال الفترة المذكورة ( قبل التطبيق الفعلي للمخالفات).

صحيفة الشرق القطرية