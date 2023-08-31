شاهد بالفيديو.. توثيق لحجم الدمار والحريق الذي طال محال تجارية بشارع الجمهورية الخرطوم





لأول مرة تنشر كاميرا الجزيرة السودان توثيق لحجم الدمار والحريق الذي طال محال تجارية بشارع الجمهورية جنوب القصر الجمهوري بوسط السوق العربي بالخرطوم.

وتظهر المحال التجارية وهي في حالة دمار وحريق شامل نتيجة المعارك الممتدة لأكثر من أربعة شهور، والتي تخوض فيها القوات المسلحة السودانية قتالاً عنيفاً لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع.

شاهد الدمار في المحال التجارية: