والي ولاية شمال دارفور يتفقد الجرحي والمصابين والمرضي بمستشفي الشرطة بالفاشر

تفقد الاستاذ نمر محمد عبدالرحمن والي ولاية شمال دارفور مستشفي الشرطة الفاشر برفقة العميد شرطة ايوب عبدالرحمن حسن المبارك مدير شرطة الولاية بالانابة ومدراء الادارات والدوائر بشرطة الولايةوممثلي الأجهزة الأمنية

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الزيارة تأتي بغرض الوقوف على الأوضاع الصحية والخدمات التي ظلت تقدمها مستشفى الشرطة لمنسوبيها ومواطني الولاية طوال فترة الحرب.

المدير الطبي للمستشفى اشاد بالزيارة التي ترفع وتسهم من رفع الروح المعنوية للمرضي، فيما أكد والي الولاية تقديم الدعم اللازم للمستشفي وتأهيل غرفة العمليات وتوفير الأدوية المختلفة مستعرضا المعوقات التي تواجه المستشفى مما جعلها غير قادرة على العمل علي مدي ال٢٤ ساعة المتمثلة في النقص الكبير للامدادات الطبية والعلاجية إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد والي الولاية دعمه المتواصل ووقفته بجانب توفير الإمكانيات التي تعاني منها المستشفى حتى تتمكن من تقديم خدماتها لمنسوبيها وانسان الولاية.

المكتب الصحفي للشرطة – السودان