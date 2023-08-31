المرور يقف علي صيانة الاشارات الضوئية بولاية كسلا

وقف مدير مرور ولايه كسلا على صيانه وتاهيل الإشارات الضوئيه بالتقاطعات والشوارع لتحقيق استراتيجية السلامة المرورية التى تسعي لها الإدارة العامة للمرور وتأتي اعمال الصيانة الدورية للاشارات لاهميتها في تنظيم حركة المرور وضبطها.

مبينا ان تنظيم حركة المرور عبر الإشارات الضوئيه تسهل من عمل شرطة المرور وتمنع عرقلة الطريق والازدحام المروري مؤكدا البدء في اعمال الصيانة الشاملة لكافة الإشارات الضوئيه بالولاية

وموضحا ان هذه الخطوة تأتي ضمن خطة العمل لمتابعة الإشارات الضوئية والتاكد من عملها بصوره تضمن سلامة مستخدمي الطريق حيث تشهد ولاية كسلا عدد كبير جدا من المركبات القادمة بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها ولاية الخرطوم.