عكبر النحل .. تحسين الصحة العامة والأداء الرياضي والجهاز المناعي





يعتبر عكبر النحل ” البروبوليس” من المنتجات الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، ويتم إنتاجه عندما يقوم النحل بجمع الراتنجات النباتية “الصمغ النباتي” من الأشجار والنباتات ومزجها بلعاب النحل لتكوين هذه المادة الغنية بالعناصر الغذائية. ومن بين فوائد عكبر النحل بحسب رصد “اهتمامنا”:

تحسين صحة الجهاز المناعي: يحتوي عكبر النحل على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والبروبوليس والعسل، وهذه العناصر تعزز صحة الجهاز المناعي وتحسن مقاومة الجسم للأمراض.

تحسين الأداء الرياضي: يمكن استخدام عكبر النحل لتحسين الأداء الرياضي وزيادة القدرة على التحمل البدني وتخفيف الإجهاد الناتج عن التمرين الشديد.

تحسين الصحة الجنسية: يعتبر عكبر النحل مفيدًا لزيادة القدرة الجنسية عند الرجال والنساء. تحسين الجلد: يمكن استخدام عكبر النحل لتحسين صحة الجلد وتجديد الخلايا الجلدية وتحسين مظهر البشرة.

تحسين الصحة العامة: يمكن استخدام عكبر النحل لتحسين الصحة العامة وتحسين الحالة المزاجية وتقليل الإجهاد والتعب. يتوفر عكبر النحل عادة في صورة كبسولات أو مسحوق أو سائل، ويجب استشارة الطبيب قبل استخدامه، خاصة إذا كان هناك أي تحفظات صحية أو إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى.

موقع – “اهتمامنا“