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شاهد بالفيديو.. القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تؤمن قافلة ثروة حيوانية بكردفان

2023/09/01
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ثروة حيوانية

أمنت القوة المشتركة قافلة خاصة بالثروة الحيوانية من إقليم كردفان الي مدينة كوستي وذلك بعد تجميع الشاحنات من مناطق مختلفه شملت معظم ارجاع مدن غرب وشمال كردفان وتعد إقليم كردفان من أهم أقاليم السودان في إنتاج الثروة الحيوانية .
وتعد الثروة الحيوانية أحد أهم الصادرات التي تعتمد عليها جمهورية السودان لاسيما وان بلادنا تمر بتعطيل شبه التام فيما يلي وصول موارد التصدير إلي ميناء بورتسودان لذلك حرصت القوة المشتركة علي تأمين هذه القافلة هادفا تحريك عجلة الصادر السوداني من الثروة الحيوانية .
وتحركت قافلة الثروة الحيوانية هذه من مدينتي النهود و خوي بغرب كردفان و مدينتي الأبيض والرهد بشمال كردفان.
وضمت القافلة ما يقارب المائتين شاحنة محملة بالضان .
وتبشر القوة المشتركة أهالي كردفان بأنها ستعمل جاهدة في توفير مزيدا من الحماية والتأمين فيما يخص القوافل بكل انواعها التجارية والإنسانية.
الاثنين: ٢٨/ أغسطس/٢٠٢٣م
اعلام القوة المشتركة

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