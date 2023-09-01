كامل الوزير يكشف كيف أصبح مديرا لسلاح المهندسين بالقوات المسلحة





تحدث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، عن تفاصيل التحاقه بسلاح المهندسين بالقوات المسلحة، قائلا: “كان فيه موقعين مهمين جدا”.

وأوضح كامل الوزير خلال لقائه مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، قائلا:” كنت من الخمسة الأوائل على الكلية، كتبت رغبات التوزيع، إني عاوز أروح قائد فصيلة في سرية مهندسين اللواء 90 مشاة، الفرقة 18 بالعريش”.

وأضاف كامل الوزير: “كتبت رغبتي كده؛ عشان عرفت إن اللي عاوز يكون مدير سلاح المهندسين؛ لازم يبدأ في مكان بعيد وقاسي وصعب، وفعلا، روحت منطقة اسمها خربة، بالقرب من منطقة بئر العبد”.

وواصل الفريق كامل الوزير،: “شخصيتي هكذا، وتربيت في مكان جاف، وأؤدي عملي وأتفاعل مع المواطنين”.

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