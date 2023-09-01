سياسية

شاهد بالفيديو.. إفادات من قيادات حركة العدل والمساواة السودانية في اللقاء التشاوري “بورتسودان”

2023/09/01
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الفريق ابراهيم الماظ - حركة العدل والمساواة

قدّم عدد من قيادات حركة العدل والمساواة السودانية إفادات خلال اللقاء التشاوري الذي أقيم في مدينة “بورتسودان” بولاية البحر الأحمر.
ونشرت الصفحة الإعلامية لحركة والمساواة قائمة الإفادات ومشاهد من اللقاء التشاوري.
شاهد بالفيديو :
إفادة من الفريق إبراهيم ألماظ دينق عضو المكتب التنفيذي لحركة العدل و المساواة السودانية في اللقاء التشاوري للحركة بمدينة بورتسودان.
رصد وتحرير – “النيلين”

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