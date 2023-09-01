شاهد بالفيديو.. عضو لجان مقاومة سابق: ” كنت بقفل الشارع وبهتف تسقط بس والآن واقف مع الجيش ويا قحاطة ما تحلموا ترجعوا تاني”





فجّر عضو لجان مقاومة سابق غضبه في قوى الحرية والتغيير عبر رسالة مرئية على شبكات التواصل الاجتماعي في السودان وكشف معلومات خطيرة ووجه رسائل قوية.

وقال الشاب في المقطع المتداول: هذه رسالة للقحاطة الكانوا سبب في البلوة النحنا فيها دي، أنا مواطن من لجان المقاومة وساكن العباسية وكنت بقفل الشارع وبهتف وواقف في صفكم يا ناس الحرية والتغيير، لكن لقيت الكلام ده ما صحيح، وأول ما الحرب قامت انتو سافرتو وفتشنا ليكم ما لقيناكم.

وبعداك لبيت نداء الاستنفار ووقفت مع الجيش في خندق واحد، واكتشفت إنكم الواجهة السياسية للتمرد، وأقوليكم الحرب دي ما حتطول وما تعشموا ترجعوا تاني، لأنو والله العظيم حق أهلنا ده نحن بنجيبو، ولو الجيش خلاكم نحن ما بنخليكم.

وواصل الشاب حديثه المثير ورسالته القوية بحسب رصد محرر “النيلين” وقال: “البلد دي تحلموا بيها بس تاني وانتو مش عملاء انتو ما بعد العملاء، وأنا الناس بتعرفني كلها وكنت بطلع الشارع وبقول تسقط بس، وبقفل الشارع، ودفنت ناس بنفسي وكنت في اعتصام القيادة، ولا علاقة لي بالكيزان.

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رصد وتحرير – “النيلين”