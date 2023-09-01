وزارة الصحة الإتحادية تضع خارطة للتحصين الموسع في ولاية الخرطوم





من منطلق حرص وزارة الصحة الإتحادية في توفير خدمات التطعيم في مناطق الأحداث بولاية الخرطوم، قام برنامج التحصين الموسع بوضع خارطة إمداد لولاية الخرطوم.

وفيما يلي تنشر وكالة السودان للأنباء (سونا) البيان التي أصدرته الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة الإتحادية حول هذه الخارطة:

بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الصحه الاتحادية

الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية

خارطة الإمداد لولاية الخرطوم بلقاحات التطعيم الروتيني

من منطلق حرص وزارة الصحة الإتحادية في توفير خدمات التطعيم في مناطق الأحداث بولاية الخرطوم قام برنامج التحصين الموسع بوضع خارطة إمداد لولاية الخرطوم عبر ثلاث مسارات هي:

1- عن طريق ولاية نهر النيل لتمد محليات كرري وأم بدة. 2- عن طريق ولاية الجزيرة لتمد محليات بحري وشرق النيل. 3- عن طريق الإدارة العامة للطوارئ بولاية الخرطوم ومنظمة MSF الإسبانية لمد محلية جبل أولياء (مركز الشهيد وداعة – المستشفي التركي).

حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بإيصال اللقاحات إلى محليات كرري ، شرق النيل، جبل أولياء.

وفي المرحلة الثانية تم توفير اللقاح لمحليات كرري، ام درمان وأم بدة عبر ولاية نهر النيل ومحلية شرق النيل عبر ولاية الجزيرة.

وحاليا في المرحلة الثالثة تم توفير لقاحات في ولاية الجزيره وولاية نهر النيل ليتم نقلها إلى ولاية الخرطوم.

أدى هذا الجهد إلى تشغيل خدمات التطعيم بعدد (43) مركز بولاية الخرطوم وسوف تبذل وزارة الصحة الإتحادية والشركاء قصاري الجهد بتوسيع تقديم خدمات التطعيم لتصل أكبر عدد من المراكز في ولاية الخرطوم حتى نقوم بحماية الأطفال من الأمراض التى يمكن الوقاية منها بالتطعيم.

سونا