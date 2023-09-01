سياسية
وزير المالية يؤكد العمل على معالجة مياه وكهرباء بورتسودان
قال الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانيه وزير المالية أن الجهود تبذل من أجل معالجة مياه وكهرباء مدينه بورتسودان وأن إنسان الولاية يجب أن ينعم بالخدمات.
وأشاد٬ لدي مخاطبته ختام فعاليات الإجتماع التشاوري لقيادات حركة العدل و المساواة السودانية بمدينة بورتسودان، أشاد بانسان مدينة بورتسودان في تهيئة الظروف للذين تأثروا بالحرب.
وقال إن انعقاد المؤتمر تم التسهيل له من قبل كثير من الحادبين على مصلحة السودان والحركة وهو جهد مقدر.
سونا
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